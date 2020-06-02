Manisa'da sokak köpeğine eziyet kamerada

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten Hüseyin A. (41), sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlunun (64) da cebinden çıkardığı bıçakla üzerine yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., yoldan geçenlere saldırdığı için köpeği dövdüğünü öne sürdü. İşte o görüntüler...
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02.06.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 12:36
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