Manken Aslı Baş'ın babası: İntihar değil cinayet olduğunu ortaya çıkardık
Muğla'da turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın balkonundan düşerek hayatını kaybeden manken Aslı Baş'la ilgili davada suçlu bulunmadı. 10 yıllık yargı sürecinin sonunda sanıklar beraat etti. Ancak kızlarının cinayete kurban gittiğini belirten aile, hukuk mücadelesine devam edeceklerini söylüyor. (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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