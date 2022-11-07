Mantardan ölümler arttı: Zehirli mantar nasıl anlaşılır?
Mantar toplama dönemi başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen zehirlenme haberleri de çoğaldı. Peki zehirli mantar nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek lazım? NTV'den Yağız Şenkal, mantar uzmanı Jilber Barutçiyan'a bu soruları sordu. Kamera: Bahattin Demir
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