Mardin Derik'teki kaza anına ait yeni görüntü

Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği kazaya sebebiyet veren 2 TIR sürücüsü tutuklandı. NTV'nin ulaştığı görüntüler korkunç kazanın boyutunu yine gözler önüne serdi. Gaziantep'te de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yolcu otobüsünün şoförörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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NTV Haber 22.08.2022 - 01:29| Son Güncelleme : 22.08.2022 - 01:33
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