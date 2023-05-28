Mardin'de bir kişinin öldüğü kavganın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 23 Mayıs Salı günü Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. K. ve A. aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Ağır yaralanan Fikret A., hayatını kaybetti.
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