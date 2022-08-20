Mardin'deki kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi.
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DHA 20.08.2022 - 19:44| Son Güncelleme : 20.08.2022 - 19:47
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