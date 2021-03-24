Market önünde beklerken kurşunların hedefi oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde market önünde bekleyen bir genç, otomobilden açılan ateşten son anda kurtuldu. İddiaya göre, otomobildekiler market sahibinin husumetlisiydi ve korkutmak için dükkan önünden geçerken 5 el ateş ettiler. O sırada kapı önünde bekleyen genç adam, kurşun yağmurunun ortasında kaldı. Gencin kurtulmayı başardığı kurşunlar su bidonlarına isabet etti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 24.03.2021 - 12:45| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 13:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.