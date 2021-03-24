Market önünde beklerken kurşunların hedefi oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde market önünde bekleyen bir genç, otomobilden açılan ateşten son anda kurtuldu. İddiaya göre, otomobildekiler market sahibinin husumetlisiydi ve korkutmak için dükkan önünden geçerken 5 el ateş ettiler. O sırada kapı önünde bekleyen genç adam, kurşun yağmurunun ortasında kaldı. Gencin kurtulmayı başardığı kurşunlar su bidonlarına isabet etti.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 13:15

DİĞER VİDEOLAR