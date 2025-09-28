Market sırasındaki vicdansız! Otizmli çocuğa vurup yere düşürdü
Sakarya'da, 56 yaşındaki bir kişi, markette ekmek almak için sıraya giren otizmli çocuğun göğsüne eliyle vurup yere düşürdü.
Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi.
Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Zekeriya K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
‘Kasten yaralama’ suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
