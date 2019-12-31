Marmara Adası'nda pazar günü başlayan kesinti sürüyor

Marmara Adası'na giden elektrik kabloları bir geminin çapasının takılması sonucu koptu. Adaya jenaratörle kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı. DHA Muhabiri Huzeyfe Özdemir, canlı yayında son durumu anlattı.

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