Marmara Adası'nda pazar günü başlayan kesinti sürüyor
Marmara Adası'na giden elektrik kabloları bir geminin çapasının takılması sonucu koptu. Adaya jenaratörle kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı. DHA Muhabiri Huzeyfe Özdemir, canlı yayında son durumu anlattı.
31.12.2019 - 10:21| Son Güncelleme : 31.12.2019 - 10:28
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