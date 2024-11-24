Marmara Adası'ndaki korkunç heyelanın görüntüleri

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen heyelanın görüntüleri ortaya çıktı.



Marmara Adası'nda meydana gelen heyelanda mermer bloklarının altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in cesedine ulaşılırken, Mustafa Dak aranıyor. Ekipleri ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcarken, AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda mermer ocaklarından getirilen iş makineleri çalışmalara destek veriyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.