Marmara Denizi'nde kirlilik seviyesi artıyor (Uzmanlar uyardı)
Marmara Denizi bir atık deposu gibi kullanılıyor. Uzmanlara göre, kirlilik her geçen gün artıyor. Deniz canlıları zehirlendiği için bu canlıları tüketen insanların sağlığı da tehdit altında, kirliliğin nedenleri ve acil çözüm önerileri tartışılıyor. İşte ayrıntılar...
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