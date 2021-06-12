Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi

Bursa'dan havalanan uçakla Marmara Denizi üzerinde yapılan uçuşta, müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı görüldü.

NTV 12.06.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 12:42

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