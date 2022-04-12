Marmara Denizi'nde musilaj geri dönecek mi? Marmara Denizi'nde musilaj sorunu bitti mi?

Marmara'da geçen yıl olduğu gibi bu yaz da denizi müsilaj kaplayacak mı? Havaların ısınmasıyla başta İstanbullular başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayanların aklında bu soru var. Peki son durum ne? Müsilajı önlemek için ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Haber: Baran Bila
Kamera: Mesut Sert

Haberler - NTV Haber 12.04.2022 - 23:12 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 23:46

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