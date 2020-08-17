Marmara Depremi'nde 2 bacağını kaybetse de hayata küsmedi

Ufuk Koçak, Marmara depreminde enkaz altından tam 3 gün sonra kurtarıldı. Depremde bacaklarını kaybeden Koçak, hayata küsmedi. Sporla ilgilenen Ufuk Koçak, Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekoruna imza attı.

NTV Haber 17.08.2020 - 19:13 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 19:28

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