Marmara Depremi'nde 2 bacağını kaybetse de hayata küsmedi
Ufuk Koçak, Marmara depreminde enkaz altından tam 3 gün sonra kurtarıldı. Depremde bacaklarını kaybeden Koçak, hayata küsmedi. Sporla ilgilenen Ufuk Koçak, Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekoruna imza attı.
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NTV Haber 17.08.2020 - 19:13| Son Güncelleme : 17.08.2020 - 19:28
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