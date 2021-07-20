Marmara ve Ege'ye yağmur geliyor: İstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek
Aşırı sıcak hava ve nem bunaltıyor ancak yarından itibaren Marmara ve Ege’ye yağmur geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ‘‘Romanya üzerinden gelecek olacak serin ve yağışlı havayı ilk İstanbul hissedecek. İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak. Doğu Karadeniz’in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum’da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz’deyse perşembe günü olacak’’ dedi.
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NTV 20.07.2021 - 14:55| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 15:12
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