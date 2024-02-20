Marmara'da batan gemiden yeni görüntü

Marmara Denizi açıklarında batan "BATUHAN A" isimli ticari geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 6'ncı gününde batık gemi enkazına SAS komandoları daldı. TCG AKIN'dan bugün 2 dalış gerçekleştiren SAS komandoları, geminin makine dairesine ulaştı. Su altında çekilen görüntülerde, geminin filikasının bir bütün halinde gemiye bağlı olduğu görüldü. Gemiye çıkmak için kullanılan halat merdiven de görüntülere yansıdı.

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