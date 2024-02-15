Yeri tespit edildi: Marmara'da batan geminin sonar cihazı görüntüsü
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşılırken batan gemiye ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
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