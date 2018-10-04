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Marmara'daki tsunaminin izleri Veliefendi'de araştırılıyor
04.10.2018 - 09:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1509'da yaşanan ve küçük kıyamet olarak adlandırılan depremde oluşan tsunami izlerini aramak için çalışma başlattı. Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda araştırma çukuru açıldı, topraktan örnekler alındı. Küçük kıyamette oluşan dev tsunami surları aşıp kenti yıkıma uğratmıştı. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaklaşan depreme karşı alınacak önlemlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Çifte deprem yaşanabileceiğini söyleyen Ersoy, depremin büyüklüğünün 7nin üzerinde beklendiğini hatırlattı. İşte ayrıntılar...

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