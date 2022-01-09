Marmaris’e dolu yağdı: Her yer bembeyaz oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, her yeri beyaza bürüdü. Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu nedeniyle ilçede ilginç görüntüler oluştu. Vatandaşlar sokağa çıkıp fotoğraf çektirirken sürücüler de zor anlar yaşadı. Ekipler gece boyunca caddelerde biriken dolu yığınlarını temizlemek için uğraştı.
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