Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Canlı yayına bağlanan NTV muhabiri Merih Ak yangın bölgesindeki son durumu anlattı.
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NTV Haber 29.07.2022 - 16:35| Son Güncelleme : 29.07.2022 - 16:53
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