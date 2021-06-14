Marmaris'te tepki çeken görüntü: Plaja helikopter indi

Marmaris’te 5 yıldızlı otelin plajına bir helikopter indi. O sırada plajda olanlar, hemen yanlarına inen helikopteri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri götürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uçuş planında iniş noktasının 9,5 km mesafede olduğu belirtildi ve bu koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkla ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği ifade edildi.

ntv.com.tr 14.06.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 17:40

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