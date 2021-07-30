Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı an

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Armutalan Mahallesinde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının önce küçük bir alanda etkili olduğu sonrasında ise hızlanarak büyüdüğü görüldü.
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NTV 30.07.2021 - 11:21| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 11:42
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