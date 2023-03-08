Masaya dönüşün perde arkası

Millet İttifakı, on üç aylık çalışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Ama bu aşamaya, 4 gün süren sancılı bir sürecin ardından gelindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı. İşte o süreçte yaşlananlar...(Özgür Akbaş)
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