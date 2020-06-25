Maske denetimleri sürdü (2 günde 7 bin kişiye ceza kesildi)
İçişleri Bakanlığı, pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen maske denetimlerinde 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı. Emniyet ekipleri denetimlerini sürdürdü. Maske takma kuralına uymayanlara 900 lira ceza kesilirken, önceki gün İstanbul'da maske takması uyarılarını dikkate almayan minibüs sürücüsüne de işlem yapıldı.
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NTV 25.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:51
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