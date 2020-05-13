Maske modası başladı

Tıbbi maskeler gözlük gibi, kol saati gibi adeta vücudumuzun bir parçası haline geldi. Yeni bir maske modası oluştu. Üreticiler, kıyafetine uygun maske arayanlar için, bol bol seçenek sunuyor. Özellikle sosyal medya üzerinden çeşit çeşit rengarenk maske satışları başladı.

NTV 13.05.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 10:45

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