Maske satışı başladı (Maske ne kadar, maske nereden alınır?)

Türkiye pazartesi günü itibariyla yeni normale geçmeye hazırlanırken maske satışı da bugün başladı. Genelge uyarınca cerrahi maske adedi en fazla 1 liradan 50'lik paketlerde satılıyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz gözlemlerini anlattı.

ntv.com.tr 08.05.2020 - 10:14 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:29

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