Maske satışı başlıyor (İstanbul Eczacılar Odası Başkanı kararı değerlendirdi)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır E-Devlet üzerinden ücretsiz dağıtımı yapılan maskelerin yeniden satışa çıkacağını duyurdu. Maskelerin nerelerde satılacağı ve fiyatların ne olacağı ise merak ediliyor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu kararı ve süreci değerlendirdi.

NTV 06.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 12:03

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