Maske takma kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüsün içinde maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.
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NTV 29.07.2021 - 11:22| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 12:03
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