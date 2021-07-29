Maske takma kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüsün içinde maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

NTV 29.07.2021 - 11:22 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 12:03

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