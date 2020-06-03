Maske ve mesafe kuralına uyan yok

Tedbirler gevşetildi ama fiziki mesafenin korunması ve maske takılması için uyarılar yapılıyor. Yani tehlike geçmiş değil. Buna rağmen İstanbul'da yürüyüşe çıkanların çoğunun bu iki kurala uymadığı görüldü. NTV ekibinin Arnavutköy sahilinden izlenimleri...

NTV 03.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 11:23

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