Maskeli 3 kişi silahlarıyla kuyumcuyu bastı: 20 kilo altınla kayıplara karıştılar
Safranbolu'da silahlı, kar maskeli üç soyguncu, girdikleri kuyumcu dükkanından 20 kilo altın çalarak kayıplara karıştı.
Olay Safranbolu'nun en işlek caddelerinden Sadri Artunç Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 soyguncu, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı. Polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.
Soygun anı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi, ellerinde altın dolu çantayla kaçan şahısların etrafa da silah doğrulttuğu görüldü.
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