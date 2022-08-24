Maskeli saldırgan masadaki müşteriyi defalarca bıçakladı

İstanbul Taksim’de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli şekilde tekrar gelen J.J., masadaki müşterilerden birini defalarca bıçakladı. Olayın ardından kaçan maskeli saldırgan yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan K.M.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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