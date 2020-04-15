Maskeli vurdumduymazlık

Corona virüsün yayılımını engellemek için sosyal izolasyon şart... Sokağa çıkmak zorunda olanlarınsa, maske kullanması ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak İzmir'den gelen görüntüler, halkın pek de "Evde kal" çağrılarına uymadığını gösteriyor. Eskişehir'de de durum farklı değildi. İstanbul'da ise Arnavutköy'de çocuklarıyla piknik yapanlar vardı.

NTV 15.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 08:48

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