Maskenin satışı da fiyatı da arttı

Corona virüs değil ama korkusu Türkiye'yi sardı. Son olarak İran'da görülen vakalar endişeyi artırdı. Maske üretiminde ve satışlarında ciddi oranda artış var. Bu talep nedeniyle fiyatlar da yükseldi. Birkaç ay öncesine kadar 30 kuruşa satılan maskeler 3 lira oldu. İnternet üzerinde 200 liraya bile maske satılıyor. Haber: MELİKE ŞAHİN Kamera: KENANA KIZILAĞAÇ
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NTV Haber 26.02.2020 - 03:05| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 03:16
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