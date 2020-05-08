Maskenin tanesi 1 TL (Satışlar bugün başlıyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında maske satışının tekrar başlayacağını açıklamıştı. Satışlar bugün İstanbul'dan başlıyor. Tavan fiyatının ne olacağı ve nerelerde satılacağına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Cerrahi maskeleri 1 liranın üzerinde satanları ağır para cezaları bekliyor.
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NTV 08.05.2020 - 09:34| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:24
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