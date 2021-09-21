Ehliyet sınavına girdi: Maskesinde kamera, kulağında böcekle yakalandı

Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, maskesine gizli kamera kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki "böcek" hastanede çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV 21.09.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 11:27

DİĞER VİDEOLAR