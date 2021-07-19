Maskesini öyle bir yerden çıkardı ki görenler şaşırdı
Bursa’da bir adam, maskesiz girdiği markette uyarılınca, maskesini çorabından çıkardı. Kendisini uyaran kasiyerin şaşkın bakışları arasında çorabından çıkardığı maskeyi yüzüne takan adam, alışverişine devam etti.
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ntv.com.tr 19.07.2021 - 14:35| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 14:44
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