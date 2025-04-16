Mattia Ahmet'in annesi NTV'ye konuştu
Matia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve Avukat Dr. Rezan Epözdemir NTV yayınına katıldı. Anne Minguzzi, "Sadece Ahmet'i almadılar, çocukların kalplerini çaldılar." dedi. Acılı anne, Ahmet'in son sokta olduğunu ve atık bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti. Avukat Epözdemir ise, 15-18 yaş çocukların suç makinesine dönüştürüldüğünü ve bunun bir oarganizasyon olduğunu düşündüğünü söyledi. Mattia Ahmet'in mezarıan saldırıyla ilgili de konuşan Epözdemir, "Saldırı manidar ve düşündürücü. Böylesi saldırıyı olsa osla azmettirici düenleyebilir." ifadelerini kullandı.
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