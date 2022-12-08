MEB iki öğrencinin kavga ettiği olayla ilgili soruşturma başlattı
Erzurum’daki bir ortaokulda 14 yaşındaki kız öğrencinin, başka bir kızı dövdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler, Yakutiye ilçesinde atıl haldeki bir binada kaydedildi. 7. ve 8. sınıf öğrencisi olan iki çocuk arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer öğrencilerin kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Milli Eğitim Bakanlığı, olay hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.