Meclis'te 15 Temmuz programı

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı.. Tüm Türkiye'de anma etkinlikleri ve toplantılar düzenlenecek..Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma etkinlikleri olacak. İlk törenin adresi 15 Temmuz anıtında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı törene katılmak isteyenlerden virüs testi yaptırmaları istendi.
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NTV Haber 15.07.2020 - 08:56| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 08:57
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