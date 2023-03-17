Meclis'te alkış polemiği

Meclis Genel Kurulunda iktidarla muhalefet bir kez daha karşı karşıya geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurulda MHP grubu olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediklerini hatırlattı. Açıklamaya MHP ve AK Parti grubundan alkış gelince deprem gerekçesiyle CHP bu duruma tepki gösterdi.

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