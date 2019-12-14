Meclis'te bütçe görüşmelerinde 'atanmış- seçilmiş' tartışması

Meclis'teki  bütçe görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bugün de iktidar ve muhalefet arasında önce seçilmiş atanmış tartışması çıktı. Ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Kebap Festivali nedeniyle karşı karşıya geldi. Bakan Soylu, HDP'nin hendek operasyonlarıyla ilgili iddialarına da tepki gösterdi.

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