Meclis'te bütçe maratonu gergin başladı

TBMM Genel Kurulu'nda 12 günlük bütçe maratonunun ilk gününde tansiyon yüksekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AK Parti sıralarını hareketlendirdi. Meclis'te yaşananları, NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 06.12.2021 - 19:20| Son Güncelleme : 06.12.2021 - 19:30
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