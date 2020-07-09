Meclis'te çoklu baro mesaisi

Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalı baro teklifi düzenlemesi görüşmeleri başladı. Nispeten sakin geçen görüşmelerde usul ve anayasaya aykırılık tartışmaları yaşandı. Çoklu baro düzenlemesinin ilk gün mesaisinde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi.
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NTV Haber 09.07.2020 - 02:19| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 02:20
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