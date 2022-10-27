Meclis'te "Fincancı" tartışması

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Koru Fincancı'nın gözaltına alınması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündemdeydi. Genel Kurul'da Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren HDP'ye AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den yanıt geldi. Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama da CHP'den geldi.
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