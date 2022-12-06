Meclis’te gerginlik: İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı
TBMM’deki devam eden bütçe görüşmeleri sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti. İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerilim büyüdü ve AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. Ayrıntılar NTV ekibinden Özgür Akbaş aktardı.
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