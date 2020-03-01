Meclis'te İdlib toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü İdlib gündemiyle toplanacak. Genel Kurul'da AK Parti’nin önerisiyle kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşanan gelişmeleri, ve bundan sonrasında atılacak adımları milletvekilleriyle paylaşacak.
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NTV 01.03.2020 - 14:24| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 14:53
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