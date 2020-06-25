Meclis'te pandemi timi oluşturuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde corona virüs vakalarının 19'a yükselmesi Meclis Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Artan vakaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. Alınan kararlar doğrultusunda, Meclis'te pandemi timleri oluşturulacak, Meclis'te bulunan lokanta ve çay ocaklarının büyük bir bölümü kapatılacak.
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NTV 25.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:52
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