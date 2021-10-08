Meclis'te 'Sam Amca' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, yeni yasama yılının ilk kavgası yaşandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun Millet İttifakı için kullandığı “Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak” sözleri Meclis’i karıştırdı. CHP ve İyi Parti sıralarından “Özür dile” çağrısı yapıldı. Gerginliğin büyümemesi için oturuma ara verildi.
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