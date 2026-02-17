Meclis'te yemin kavgası. Bahçeli: Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık
17.02.2026 11:09
NTV - Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na atanan bakanların yemin töreninde yaşanan olaylara ilişkin CHP'ye "Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık." diyerek tepki gösterdi.
