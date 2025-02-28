Medyada Kadın Temsili çalıştayı
Medyada Kadın Temsili, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Ankara'da düzenlediği çalıştayda kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, medyada kullanılan dilin kadın hakları açısından dönüştücürü olabileceğini söyledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kadına şiddetle topyekün bir mücadele ihtiyacına dikkat çekti. Aile kurumunun korunmasının önemini de vurguladı.
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